Rijksministerraad trekt voorwaarde salariskorting voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten in

DEN HAAG – De Rijksministerraad heeft besloten om de korting van 12,5% op de salarissen van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten in te trekken.

Deze korting was een voorwaarde voor de landen om financiële hulp te ontvangen van Nederland in 2020 als gevolg van de Covid-pandemie, waardoor een groot deel van de inkomsten van overheid en bedrijfsleven wegviel. De korting gold op het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de (semi)publieke sector en politieke ambtsdragers.

De pandemie is inmiddels over zijn hoogtepunt heen en het toerisme op de eilanden vertoont een stevig herstel, waardoor de overheidsinkomsten in 2023 weer op het niveau van vóór de pandemie komen. Hierdoor doen de landen geen beroep op Nederland voor nieuwe liquiditeitssteun en kunnen ze afbouw in hun eigen begrotingen opvangen.

Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is blij dat de landen de ruimte voor de afbouw van de kortingen hebben gecreëerd, omdat hiermee de inkomens van medewerkers in belangrijke sectoren als de zorg en het onderwijs weer op het niveau komen van vóór de pandemie. Dit is vooral belangrijk omdat de sterk opgelopen inflatie ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gevoeld.