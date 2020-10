Rijksmuseum voor het eerst tentoonstelling over slavernij

11 Gedeeld

Foto – Andy Kleinmoedig

Amsterdam – Voor het eerst zal het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling presenteren over slavernij. Initiatiefnemer is de Curaçaose Valika Smeulders. Zij is daar hoofd geschiedenis.

De collectie kunst en objecten van het Rijksmuseum zijn verzameld door mensen die welvarend waren en geld verdienden in een koloniale setting. De keerzijde daarvan, slavernij, wordt nauwelijks belicht.

De tentoonstelling Slavernij is vanwege corona verplaatst en is pas te zien van 12 februari tot 30 mei volgend jaar.

