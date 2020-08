‘Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit niet in strijd met autonomie’

58 Gedeeld

Willemstad – De Rijkswet Caribisch Hervormingsentiteit is niet in strijd met de autonomie van de verschillende landen binnen het Koninkrijk. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

De entiteit heeft volgens hem geen enkele bevoegdheden op het gebied van wet en regelgeving van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Volgens Knops is de instelling ondersteunend en houdt het toezicht.

Lees ook: