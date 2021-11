Rijkswet financieel toezicht wordt geëvalueerd

Op de foto (vlnr): Sjoerd Boerdijk, Sanne Kouwenhoven, de Gouverneur H.E. Lucille George-Wout, Kees van Nieuwamerongen, Chester Peterson, Helma Etnel en Eugene Martis

WILLEMSTAD – Gisteren heeft de Gouverneur van Curaçao de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2021 en hun ambtelijke ondersteuning ontvangen in Fort Amsterdam.

De evaluatiecommissie Rft 2021 buigt zich over de vraag of Curaçao en Sint Maarten structureel voldoen aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht en of het financieel toezicht op een of beide landen daarmee geheel of gedeeltelijk kan worden beëindigd. De Rijkswet werd in 2010 ingesteld bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in ruil voor schuldsanering.

