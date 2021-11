RIVM: Aruba had afgelopen week de meeste nieuwe corona-infecties

8 Gedeeld

WILLEMSTAD – In de afgelopen week tot woensdag kregen 280 mensen op de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk een positieve testuitslag, nagenoeg gelijk aan de week ervoor. Dat schrijft het RIVM in zijn weekrapportage.

Aruba meldde met 94 positieve testuitslagen de meeste nieuwe infecties. Op Aruba en Curaçao is een lichte stijging in de wekelijkse cijfers zichtbaar.

Op Sint-Maarten gaan de cijfers juist omlaag. De aantallen op Bonaire zijn afgelopen week fors gedaald van 414 naar 345 mensen per 100.000 inwoners met een positieve testuitslag. Op Saba zijn geen nieuwe infecties gemeld.

Afgelopen week is er één nieuwe infectie op Sint-Eustatius gemeld, het betreft een patiënt die positief testte bij einde van zijn quarantaineperiode.

