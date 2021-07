RIVM: Besmettingen Curaçao dalen licht

2 Gedeeld

Op Curaçao kregen afgelopen week 295 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag. Dat is een lichte daling ten opzichte van een week eerder, toen 305 mensen per 100.000 positief testten. Het aantal meldingen was daar de afgelopen week hoog vanwege meerdere superspread events en circulatie van de deltavariant.

Ook op Curaçao lopen meer jongere mensen een Corona-infectie op, waarvan het merendeel niet volledig is gevaccineerd.

In de week van 22 tot en met 29 juli kregen 777 mensen op alle eilanden samen een positieve testuitslag, waarvan het merendeel op Curaçao en Aruba. Het aantal ziekenhuisopnames op de eilanden is vooralsnog laag.

In de afgelopen weken lagen op Curaçao ruim 42 procent van de besmettingen in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Het eiland treft maatregelen door controle van hoog risico evenementen te versterken; het gaat hierbij om evenementen met meer dan 250 bezoekers of waar niet voldoende onderlinge afstand kan worden gerealiseerd, evenals bij beachclubs.

In surveillance is de deltavariant vooralsnog hoog, 85 procent in week 27. Daarnaast zijn in week 27 de alfavariant met 11 procent en de Beta-variant met vier procent op het eiland gedetecteerd. Afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames toegenomen ten opzichte van vorige week. Er zijn momenteel nog zeven ziekenhuisopnames, waarvan vier op de afdeling intensieve zorg.