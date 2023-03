RIVM: Carnaval heeft geen coronaexplosie veroorzaakt

WILLEMSTAD – De carnavalsactiviteiten op de verschillende eilanden hebben niet geleid tot een zichtbare stijging in het aantal covidcases. Dat meldt het RIVM in zijn maandoverzicht van de Caribische eilanden.

Afgelopen maand daalde het aantal positieve testuitslagen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden zelfs sterk vergeleken met de maand ervoor: van 216 naar 89 meldingen.

Ook de daling in het aantal nieuwe COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames zette door. In februari werden op alle eilanden samen 16 patiënten opgenomen, tegenover 27 in januari. De COVID-19 gerelateerde sterfte bleef zowel in januari als februari laag, minder dan vijf.

Curaçao

Op Curaçao zijn in februari acht positieve testuitslagen gemeld en minder dan vijf ziekenhuisopnames. Er is niemand overleden aan de infectieziekte.

Het aantal positieve testuitslagen was flink lager dan in januari (45). Het aantal nieuwe COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames daalde in vergelijking met januari, toen nog zes opnames werden gemeld.

In de laatste week van februari kreeg één op de 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 0,7 procent. Op het eiland wordt een stuk minder getest dan in het najaar.

Aruba

Op Aruba zijn in februari 61 positieve testuitslagen gemeld en dertien ziekenhuisopnames. Minder dan vijf covid-gerelateerde sterfgevallen werden geteld. Dit is nagenoeg de helft van het aantal meldingen in januari (117).

In de laatste week van februari kregen acht op de 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit acht procent.

Sint Maarten

Op Sint Maarten zijn in februari minder dan vijf positieve testuitslagen en ziekenhuisopnames gemeld. Niemand overleed aan covid.

Het aantal positieve testuitslagen daalde ten opzichte van januari (14). Ook op Sint maarten werd een stuk minder getest: in februari werden 75 testen afgenomen, in januari bedroeg dit aantal 180.

In de voorlaatste week van februari kregen drie op de 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 7,7 procent.

BES-eilanden

Op Bonaire zijn in februari vijftien infecties gemeld. Ook op dit eiland zijn dat flink minder dan het aantal meldingen in januari (38). Het aantal corona gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijdens is al geruime tijd laag, er werden in februari geen nieuwe opnames of overlijdens gemeld.

In de laatste week van februari kregen achttien op de 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 22 procent. Op Sint-Eustatius zijn in januari en februari 2023 geen positieve testuitslagen gemeld. Op Saba zijn afgelopen maand minder dan vijf positieve testuitslagen gemeld, in januari waren dit er ook minder dan vijf. Op beide eilanden zijn in 2023 geen covid-gerelateerde ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.