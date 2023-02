RIVM: Covid-19 loopt drastisch terug op de Caribische eilanden

DEN HAAG – Het aantal positieve testuitslagen op de Caribische eilanden daalde afgelopen maand vergeleken met de maand ervoor van 474 naar 253 meldingen. Het aantal nieuwe covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames daalde sterk. Er waren 21 opnames, in december waren dat er nog zestig.

Curaçao meldde afgelopen maand 42 nieuwe positieve testuitslagen, flink minder dan de 118 meldingen in december (118). Het aantal nieuwe covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames waren minder dan vijf. een sterke afname vergeleken met de zeventien van vorige maand.

Totaal zijn er in januari minder dan vijf overlijdens gemeld, net als in december. In de laatste week van januari kregen twee per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit twee procent.

Aruba

Op Aruba zijn in januari 115 positieve testuitslagen en geen covid-19-gerelateerde sterfgevallen gemeld. In december stierven nog 226 covid-19 patiënten. Het aantal covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames daalde in januari naar elf, vergeleken met de twintig in december.

In de laatste week van januari kregen tien per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit negen procent.

Sint Maarten

Op Sint Maarten werden in januari elf positieve testuitslagen, vijf covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf covid-19-gerelateerde sterfgevallen gemeld. Er zijn geen IC-opnames gemeld in januari.

Het aantal positieve testuitslagen daalde ten opzichte van december, toen er nog 36 positieve gevallen waren. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam af vergeleken met de maand ervoor, van tien naar vijf.

In de laatste week van januari kregen tien per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit dertien procent.

Bonaire

Op Bonaire zijn in januari 38 covid-19-infecties gemeld. Ook op dit eiland zijn dat flink minder dan het aantal meldingen in december, toen de teller op 198 stond. Er werden in januari minder dan vijf covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en geen gerelateerde overlijdens gemeld. In december waren dit er nog respectievelijk 13 en vijf.

In de laatste week van januari kregen negen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit in de GGD teststraat 33 procent.

Saba en Statia

Op Sint Eustatius zijn afgelopen maand geen positieve testuitslagen gemeld, vorige maand waren dit er zeven. Daarnaast zijn er afgelopen maand ook geen covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Op Saba zijn afgelopen maand minder dan vijf positieve testuitslagen gemeld, in december waren dit er ook minder dan vijf. Er zijn geen covid-19 gerelateerde ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.