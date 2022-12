RIVM: Daling corona op de eilanden in november

WILLEMSTAD – In het Caribisch deel van het Koninkrijk werden in november 474 positieve testuitslagen gemeld, een daling vergeleken met oktober, toen de teller op 545 uitkwam.

De COVID-19 gerelateerde sterfte was in november laag op alle eilanden: vijf in november ten opzichte van elf in oktober. Op de BES-eilanden zijn sinds 22 augustus geen nieuwe COVID-19 gerelateerde overlijdens gemeld.

Curaçao meldde afgelopen maand 97 nieuwe positieve testuitslagen, lager dan de 121 in oktober. Het aantal COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames daalde licht, van 15 in oktober naar 11 in november.

Totaal zijn er in november minder dan vijf overlijdens gemeld; alle patiënten waren ouder dan 65 jaar en zijn overleden in een zorgsetting.

In de eerste week van december kregen 27 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit twintig procent.

Aruba

Op Aruba zijn in november 266 positieve testuitslagen, dertig COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf sterfgevallen. Dit is een stijging ten opzichte van de 187 meldingen in oktober.

Het aantal COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames steeg van 18 in oktober naar 30 in november, maar niet zodanig dat een overbelasting van het ziekenhuis dreigde.

Vijf van de dertig opgenomen patiënten betroffen minderjarigen. De COVID-19 gerelateerde sterfte is retrospectief gecorrigeerd en valt hierdoor hoger uit dan in eerdere rapportages.

Het aantal gemelde overlijdens bestaat zowel uit overlijdens door als met COVID-19. In de eerste week van december kregen 42 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 21 procent.

Bonaire

Op Bonaire zijn in november 82 COVID-19 infecties gemeld, lager dan de 112 in oktober. Er werden in november minder dan vijf COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en geen COVID-19 gerelateerde overlijdens gemeld.

In de eerste week van december kregen 160 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit in de GGD teststraat 68 procent.

Subvarianten

Op Aruba komen de subvariant 22E (Omicron) BQ.1 en afgeleiden (afgeleide van BA.5) het meeste voor (79% in week 46). Daarnaast circuleert op het eiland de subvariant 22B (Omicron) BA.5 en afgeleiden (21% week 46).

Op Bonaire komen de subvariant 22B (Omicron) BA.5 en afgeleiden het meeste voor (50% week 47). Daarnaast circuleren op het eiland de subvarianten 22E (Omicron) BQ.1 en afgeleiden (25% week 47) en subvariant 22F (Omicron) XBB en afgeleiden (recombinant van BA.2.75 en BA.2.10 afgeleide) (25% week 47). Het aandeel van subvariant 22F is tussen week 41 en 47 snel gestegen op het eiland.

Op Curaçao zijn de subvariant 22B (Omicron) BA.5 en afgeleiden dominant (50% week 46). Daarnaast circuleren op het eiland de subvarianten 22E (Omicron) BQ.1 en afgeleiden (afgeleide van BA.5) (40% week 46) en 22F(Omicron) XBB en afgeleiden (recombinant van BA.2.75 en BA.2.10 afgeleide) (10% week 46).