RIVM: Incidentie lijkt zich te stabiliseren op de eilanden, Omikron verantwoordelijk voor hoge aantallen

De incidentie op de eilanden van covid-19 lijkt zich langzaam te stabiliseren, maar blijft nog alarmerend hoog. In de week van 6 – 12 januari kregen op Curaçao 3.724 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag. Net iets lager dan Aruba en Bonaire. Dat meldt het RIVM in zijn weekrapportage.

De omikron-variant is afgelopen weken in veel monsters op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten gedetecteerd en lijkt in de tweede helft van december snel toegenomen en momenteel het grootste deel van de infecties te veroorzaken.

De opkomst van deze variant verklaart waarschijnlijk de snel stijgende incidentie waarbij opvalt dat het aantal ziekenhuisopnamen vooralsnog achter lijkt te blijven.

Bij 14.064 mensen op de zes Caribische werd covid-19 vastgesteld. Curaçao meldde afgelopen week met 6.116 nieuwe positieve testuitslagen de meeste nieuwe infecties.

Incidentie

Afgelopen week kregen 3.964 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag, op Bonaire 3.759, op Curaçao dus 3.724 en op Sint Maarten 3.135 mensen per 100.000 inwoners.

Op Saba zijn afgelopen week 81 nieuwe positieve testuitslagen gemeld en de incidentie afgelopen week was 4.223

per 100.000 inwoners. Op St. Eustatius zijn afgelopen week 76 nieuwe positieve testuitslagen gemeld en de

incidentie afgelopen week was 2.419 per 100.000 inwoners.