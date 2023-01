RIVM kiest ADC Curaçao en LABHOH op Aruba voor innovatief virusdetectieproject

WILLEMSTAD – Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) op Curaçao is aangesloten op een internationaal netwerk voor het in de gaten houden en detecteren van mogelijke varianten van virussen die circuleren. Dit betreft het SARS-CoV-2 virus dat de laatste pandemie veroorzaakte. Daarnaast worden ook nieuwe virussen in de gaten gehouden.

Nu de pandemie in intensiteit afneemt, is de bezorgdheid in de medische en wetenschappelijke wereld niet afgenomen. Er wordt steeds meer gevraagd dat de wereld in een staat van paraatheid blijft. In dit kader worden plannen gemaakt om varianten en andere mogelijke nieuwe virussen nauwlettend in de gaten te houden, zodat er tijdig op gereageerd kan worden als dat nodig is.

In dit kader heeft de Europese Commissie de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) Incubator opgericht. De term Incubator verwijst naar de status van de autoriteit die nog in de voorbereidingsfase zit. De Europese Commissie heeft Nederland subsidie gegeven om aan een surveillance-systeem te werken, waarvan de Caribische Nederlanden ook zullen profiteren.

De coördinator voor Nederland van het plan is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat onderdeel uitmaakt van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RIVM heeft het ADC op Curaçao en LABHOH op Aruba gekozen als de twee laboratoria in de Cariben die deel uitmaken van dit innovatieve project.

Training

Sinds juni vorig jaar hebben twee functionarissen van het ADC een reis naar Nederland gemaakt waar ze de benodigde trainingen hebben ontvangen voor het project. In dit kader heeft het ADC een geavanceerd apparaat ontvangen dat het mogelijk maakt om varianten en nieuwe virussen te detecteren, bekend in de wetenschappelijke wereld als “sequencing”.

Afgelopen week zijn twee experts van RIVM naar Curaçao gekomen om training en begeleiding te geven aan de afdeling Medische Microbiologie van het ADC over het gebruik van dit apparaat.