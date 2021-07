RIVM: stijging Corona Curaçao is alarmerend

De stijging van positieve coronatesten op Curaçao is alarmerend. Dat constateert het RIVM in zijn weekoverzicht. 310 mensen per 100.000 inwoners kregen deze week een positieve testuitslag. Dat was een week geleden nog 105 op de 100.000.

De stijging in het aantal nieuwe infecties van de afgelopen dagen is te relateren aan meerdere clusters, waaronder een uitgaansgelegenheid, beachclubs, een studentenhuis en de marinebasis.

In de afgelopen twee weken is bijna de helft van de besmettingen in de leeftijdsgroep 19-24 jaar. Dat is een verschuiving ten opzichte van eerdere uitbraken; meer jongere personen raken nu besmet.

Het merendeel van deze jongeren is niet of niet volledig gevaccineerd. Daarnaast is de deltavariant in week 26 gedetecteerd op het eiland. Ook Curaçao ziet een toename in het aantal import gevallen, met name onder reizigers uit Nederland en Cuba. Er zijn momenteel nog 3 ziekenhuisopnames op de COVID-verpleegafdeling.