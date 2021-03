RIVM ziet percentage positieve testen in Nederland weer stijgen

Het RIVM in Nederland meldt vandaag een stijging van 16% in het aantal positief geteste mensen. Het gaat om een totaal van 46.005 in de afgelopen week. Ook lieten meer mensen zich testen, er werden meer dan 500.000 tests afgenomen.

Op de intensive care en in het ziekenhuis was een stijging van opnames te zien. Op de IC gaat het om 39 meer dan een week ervoor.

Het RIVM geeft aan dat de stijging in alle leeftijdsgroepen voorkomt. De stijging van het aantal positieve coronatests was het kleinst in de leeftijdsgroep van zeventig jaar en ouder in nederland.