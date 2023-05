Rob Jetten keynote speaker op VBC-diner

WILLEMSTAD – Op 15 mei 2023 organiseert de VBC een zakendiner in het atrium van het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort. Hoogtepunt van dit fundraisingdiner zal de toespraak zijn van onze gastspreker, de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten.

De toespraak van Jetten is getiteld ‘Duurzaam ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Jetten is lid van de politieke partij D66 en is sinds januari 2022 minister in het huidige Nederlandse kabinet, verantwoordelijk voor de portefeuille Klimaat en Energie.

Jetten is volgende week op Curaçao en tekent een memoradum of understanding met de overheid over een groot en belangrijk windenergieproject voor Curaçao.

Hij krijgt tijdens het VBC-diner de kans om als keynote speaker zijn visie op en het belang van duurzaam ondernemen op Curaçao te geven.

Het diner vindt plaats op maandag 15 mei in het atrium van het Renaissance Resort aan het Riffort in Otrabanda en begint om 18:00 uur.