Robertico ‘Tico’ Ignesia veroordeeld tot 18 jaar cel voor ‘meedogenloze schietpartij’ in 2015

DEN HAAG – De 42-jarige Curaçaoënaar Robertico Ignesia, beter bekend als ‘Tico’, is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in een café in Den Haag in 2015. Bij deze schietpartij kwam de 31-jarige Jursley Cijntje om het leven en raakte een andere man gewond. Ignesia moet daarnaast meer dan een ton aan schadevergoeding betalen.

Op 11 juli 2015 rond 04.30 uur werden twee mannen beschoten in een café aan de Herenstraat in Den Haag. Een van hen, een 34-jarige man, overleefde de schietpartij en kon naar het ziekenhuis worden vervoerd. Maar Jursley Cijntje overleed op straat aan negen schotwonden. De schutter, Robertico Ignesia, wist te ontkomen en vluchtte een dag later naar Brazilië. Hij stond in 2013 al eens terecht voor een schietpartij in Zoetermeer waarbij zijn eigen broer om het leven kwam.

Uitlevering

Na het incident in 2015 werd Ignesia internationaal gesignaleerd als moordverdachte door de Nederlandse politie, maar wist jarenlang uit handen van de autoriteiten te blijven. Pas in 2019 werd hij in São Paulo, Brazilië, opgepakt voor drugsgerelateerde delicten. Toen de Braziliaanse rechercheurs ontdekten dat hij gezocht werd in Nederland, werd zijn uitlevering in gang gezet.

In 2023 werd Ignesia in Nederland alsnog berecht. De rechters typeerden de schietpartij als ‘meedogenloos’ en stelden vast dat het waarschijnlijk is dat ‘Tico’ zijn wapen leegschoot op het zwaargewonde slachtoffer om “er zeker van te zijn dat hij het niet zou overleven.” Ignesia ontkende alle betrokkenheid en hield vol dat hij onschuldig was, iets dat hem zwaar werd aangerekend door de rechters.

De opgelegde straf van 18 jaar is iets lager dan de 20 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Naast de gevangenisstraf moet Ignesia meer dan een ton aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het overleden slachtoffer en het gewonde slachtoffer.