Robot gaat Caribische Zee verkennen vanuit Puerto Rico naar CuraÃ§ao

Nieuws Curaçao Robot gaat Caribische Zee verkennen vanuit Puerto Rico naar Curaçao 2024-03-30

WILLEMSTAD – Een oceaanrobot gaat de Caribische Zee verkennen vanuit Puerto Rico richting Curaçao. Dat maakte professor Scott Glenn van het Rutgers University Center for Ocean Observing Leadership bekend. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Meteorologische Dienst Curaçao.

Gezien de toenemende impact van klimaatverandering, is het noodzakelijk en cruciaal geworden om observatie, onderzoek en monitoring van de oceaan te intensiveren. In dit kader hebben de Verenigde Naties dit decennium (2021-2030) uitgeroepen tot het Decennium van Ocean Science voor duurzame ontwikkeling.

Het doel is alle strategieën te ondersteunen die oceanografische wetenschap op een innovatieve en transformerende wijze bevorderen. Voor de Caribische regio, met name betreffende de ontstaansfase, traject en snelle intensificering van orkanen, is het van groot belang om meer oceaanparameters te betrekken.

Een goede kennis van onder andere de hoeveelheid oceaanwarmte op diepere niveaus, zoutconcentratie, en de manier waarop het water mengt, kan bijdragen aan een nauwkeuriger voorspelling van het traject en de intensiteit van orkanen. Dit zal de meteorologische dienst ondersteunen in hun taak om de gemeenschap te waarschuwen.

De komende maanden wordt gestart met de voorbereidingen voor dit Caribische project, waarbij wetenschappers van Rutgers University, samen met het Ocean Glider Laboratory van de Virgin Islands, de Meteorologische Dienst Curaçao bezoeken om het project te coördineren.

Het project wordt gefinancierd door de G. Unger Vetlesen Foundation, die onderzoek op het gebied van klimaat, weer, ecosystemen en capaciteitsontwikkeling in de Cariben ondersteunt. De Universiteit van Curaçao krijgt ook de mogelijkheid om aan dit onderzoek deel te nemen.