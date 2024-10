Evenementen Rock-benefietconcert met bekende namen Maarten Schakel 22-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Artiesten als Randal Corsen, Tania Kross, Junior Tecla en Willem Blankenburgh treden deze zaterdag op tijdens ‘Rock The Cathedral’. Het benefietconcert voor het Kindermuseum vindt plaats bij de Kathedraal van Doornen. Randal Corsen vertelt over zijn 3 favoriete rockplaten allertijden

De organisatie is in handen van het Kindermuseum zelf. Het creatieve gedeelte is in handen van pianist Randal Corsen, die normaal voornamelijk klassieke en jazzmuziek speelt. Hij is niet de enige opvallende naam. Operazangeres Tania Kross treedt ook op. Beiden begonnen ooit als middelbare scholieren samen in een rockband op Curaçao. Corsen liep al langer met het idee rond om een groot rockconcert met diverse artiesten te geven. De uitnodiging van het Kindermuseum vormde daarvoor het ideale podium.

Ook Jochem Smid, Samir Daou en Evita Ross zullen als zangers optreden. Het voorprogramma wordt verzorgd door de jeugdband Ragnarock, waarvan onder andere de twee dochters van Randal Corsen, Michelle en Christine, deel uitmaken.

Het Kindermuseum draait volledig op steun uit de samenleving. Naast de verkoop van entreekaartjes aan haar bezoekers, ontvangt het museum donaties en organiseert het zelf fundraisings zoals dit concert. Kaarten zijn te koop voor Nafl 95,- bij Mensings Caminada en het Kindermuseum zelf. Meer informatie is te vinden op de website van het Kindermuseum.

