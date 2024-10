Cultuur en muziek Rockconcert brengt duizenden op voor kinderen Dick Drayer 30-10-2024 - 1 minuten leestijd

Afgelopen zaterdag zorgde het benefietconcert ROCK THE CATHEDRAL voor een spectaculaire avond vol rockmuziek in de indrukwekkende Cathedral of Thorns op Curaçao. Onder leiding van de bekende pianist en componist Randal Corsen brachten lokale talenten en gevestigde namen een reeks klassiekers uit de jaren ’70, ’80 en ’90, met als doel geld in te zamelen voor het Children’s Museum Curaçao.

Dit initiatief heeft als doel om de toegankelijkheid voor alle kinderen te verbeteren en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. “Het museum is een plek waar kinderen hun creativiteit kunnen ontdekken en belangrijke vaardigheden ontwikkelen, van denken en bewegen tot sociale interactie,” aldus Rohani de Pont, directeur van het museum. De Pont nam zelf ook deel aan de avond door een energieke uitvoering van het nummer Proud Mary van Tina Turner.

Naast Corsen speelden en zongen musici zoals Oscar Bor, Tania Kross, Junior Tecla, Evita Ross, Samir Daou en Jochem Smid een krachtige set met hits van legendarische artiesten zoals Bon Jovi, David Bowie en Queen. Ook de jonge rockband Ragnarock, bestaande uit kinderen van Corsen en Kross, liet zien dat de toekomst van de rockmuziek in goede handen is.

