Rode Kruis kan na brand beginnen aan bouw nieuw onderkomen

WILLEMSTAD – Het Rode Kruis kan beginnen aan de bouw van een nieuw onderkomen aan de Islaweg in Suffisant. De bouwvergunning is afgegeven. In mei van dit jaar brandde het oude gebouw helemaal af. Er werden toen voedselpakketten geprepareerd en gedistribueerd vanwege Corona.

Het nieuwe gebouw omvat behalve een nieuw kantoor ook een kantine en een ruimte voor de jeugd. 21 auto’s kunnen straks parkeren op het terrein. De bouw kost drie miljoen gulden en gaat anderhalf jaar duren.

