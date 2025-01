Sport Rooi Santu pakt koppositie na spectaculaire zege op Weto Dick Drayer 14-01-2025 - 2 minuten leestijd

MEK Photography

WILLEMSTAD – De titelstrijd in de competitie begon na de winterstop met een kraker tussen Rooi Santu en koploper Weto. In een rechtstreeks duel om de eerste plaats boekte Rooi Santu een indrukwekkende 5-3 overwinning.

Rooi Santu kwam fel uit de startblokken en nam al vroeg een 3-1 voorsprong door scherp spel en focus. Weto, dat voor de winterstop het eerste periodekampioenschap veiligstelde, toonde echter veerkracht en bracht de stand voor rust terug naar 3-3, waardoor de spanning volledig terugkeerde.

In de tweede helft bleef de wedstrijd gelijk opgaan, maar in de slotfase maakte Rooi Santu het verschil. Met een treffer voor 4-3 en een beslissend doelpunt vlak voor het einde pakte de ploeg niet alleen de overwinning, maar ook de koppositie in de competitie.

Wijkteam Otrobanda

Fuik wint spannend duel tegen Otrobanda

In een andere wedstrijd wist Fuik in de laatste minuten te winnen van Otrobanda. Ondanks een sterk spel van Otrobanda, met veel balbezit en vloeiende combinaties, trok Fuik aan het langste eind. Met een doelpunt in de slotfase behaalde Fuik belangrijke punten, terwijl Otrobanda met lege handen achterbleef.

De competitie is spannender dan ooit, met teams die volop strijden om de titel. Rooi Santu zet een stevige stap richting het kampioenschap, maar de achtervolgers liggen op de loer.