Rooien krijgen hekwerk om verstoppingen te voorkomen

WILLEMSTAD – De dienst Openbare Werken is begonnen met de aanpak van verstopte rooien op Curaçao. Dat meldt de Èxtra.

Op strategische punten worden hekwerken overdwars in de afvoerkanalen geplaatst. Eventueel vuil wordt daardoor niet kilometerslang door de rooien meegenomen, maar blijft hangen bij het hekwerk. Op die manier kan het snel opgeruimd worden. Het systeem is getest in Koraal Specht en wordt nu uitgerold in andere wijken.

