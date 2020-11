Rooseveltweg gevaarlijkste weg van Curaçao

43 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De Franklin D. Rooseveltweg is opnieuw de gevaarlijkste weg op Curaçao. Net als in 2018. Gemiddeld botsen daar twee keer per dag auto’s op elkaar. 623 keer in 2019.

De Winston Churchillweg staat op nummer twee met 426 en de Caracasbaaiweg derde met 424 ongelukken. Ook op de Schottegatweg-Noord loop je risico, daar ging het 408 keer mis.

De Franklin D. Rooseveltweg is ook nummer één in het aantal ongelukken met gewonden: 170 keer moest de ambulance assisteren. De Helmin Wiels Boulevard was de dodelijkste, vier mensen kwamen daar om het leven door het verkeer.

