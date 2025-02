Met video Rotonde Santa Rosa: kerst in februari Maarten Schakel 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – 2025 is in volle gang, carnaval staat voor de deur, maar op één plek op Curaçao is het nog kerst: de rotonde van Santa Rosa.

De kerstversiering bij de rotonde van Santa Rosa wordt jaarlijks geplaatst door een groep mensen uit de buurt. Ook eerdere jaren kwam het wel eens voor dat de versiering er ruim na de jaarwisseling nog stond, tot verbazing van veel dagelijks passerende automobilisten.

Eerbetoon

De versiering op en om de rotonde is een eerbetoon aan muzikant Nemenci ‘Chi’ Domitilia. De bekende mandolinespeler maakte deel uit van de muziekgroep Tipiko Santa Rosa. Bewoners zetten hem en zijn bijdrage aan de Curaçaose cultuur in het zonnetje door de rotonde aan hem op te dragen.

Naast de rotonde staat een bord langs de weg met informatie over Domitilia. De jaren hiervoor stond de rotonde in het teken van Lipo Elhage en zijn bijdrage aan de Curaçaose baseballwereld.

