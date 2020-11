Rotterdam heeft een belangrijke rol gehad in het slavernijverleden

1 Delen

Foto’s uit het boek Rotterdam in Slavernij

Wat is de exacte rol geweest van Rotterdam in het koloniale en slavernijverleden? De afgelopen twee jaar is er grootschalig onderzoek gedaan om een antwoord te kunnen geven op deze vraag. Uit dat onderzoek blijkt nu dat Rotterdam een prominente rol speelde in de slavenhandel.

Het onderzoek spitst zich toe op drie onderwerpen, alledrie beschreven in een apart boek: Rotterdam in slavernij, Het koloniale verleden van Rotterdam en Postkoloniaal Rotterdam. Het onderzoek is zaterdag gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Aboutaleb en aan oud-raadslid Peggy Wijntuin (PvdA) in het Wereldmuseum.

Zij heeft het onderzoek op gang gebracht door een motie, drie jaar geleden. De bevindingen liegen er niet om….

Lees verder op Rijnmond.nl