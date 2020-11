Rotterdam houdt Curaçaose politieagent aan vanwege drugsnetwerk in de Rotterdamse haven

46 Gedeeld

Foto – Pixabay

Rotterdam – Een Curaçaose ex-politieagent is vorige week aangehouden in Rotterdam. Hij zou aan het hoofd staan van een netwerk van mensen die cocaïne uit containers moet halen. De Telegraaf komt met dat nieuws.

Het gaat om Brian H. die tot vorige maand bij de districtsrecherche in Rotterdam werkzaam was. Brian is aangehouden op verdenking van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim.

Hij was ruim zeven jaar in dienst bij de politie en zijn laatste functie was tactisch rechercheur.