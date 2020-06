Rotterdammer doneert voedsel aan Voedselbank

267 Gedeeld

Rotterdam/Willemstad – Curaçao is 21.000 kilo verse levensmiddelen rijker. Het eerste vrachtschip is binnen en er volgen er de komende weken meer.

In totaal wordt er 100.000 kilo aan eten gebracht voor de voedselbank. Initiatiefnemer is een Rotterdamse ondernemer bekend in de wereld van het honkbal.

Die regelde voedsel met behulp van oproepen door bekende honkballers. Ook regelde hij gratis containers en vervoer en zorgde ervoor dat er geen invoerrechten hoefden te worden betaald.

