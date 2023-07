Rotterdamse rechtbank veroordeelt Curaçaose man voor voorbereiding van cocaïnesmokkel

ROTTERDAM – De Rotterdamse strafrechter heeft vonnis gewezen in een zaak van cocaïnesmokkel, waarbij een man uit Curaçao veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man was betrapt in voorbereiding om onder water cocaïne te halen die verstopt was onder een schip.

Op 27 februari van dit jaar meerde een schip uit het Caribisch gebied aan in Europahaven op de Maasvlakte in Rotterdam. Schepen afkomstig uit het Caribisch gebied worden door de douane als hoog risico beschouwd in verband met drugssmokkel.

De dag erna werd het schip aan de onderkant van het schip gecontroleerd. Hier vonden ze een gasfles verbonden aan de schroef van het schip. Deze gasfles is in beslag genomen en bevatte pakketten die later na tests bleken te zijn gevuld met cocaïne. In totaal ging het om tien kilo cocaïne.

Zwart

Veiligheidsfunctionarissen merkten de avond voor een grote drugsvangst een verdacht voertuig op nabij de plek waar een schip aanmeerde. In dit voertuig, een Volkswagen Crafter met zwarte papieren ramen, zaten twee mannen gekleed in zwarte duikpakken.

Opmerkelijk was dat er diverse duikgerelateerde items in de laadruimte aanwezig waren, waaronder een zwart gespoten onderwaterscooter en een groot deel zwart geschilderde duikfles.

Toen de mannen ’s nachts om 23.00 uur gevraagd werd wat ze in het voertuig deden, konden ze geen verklaring geven. De Curaçaose man verklaarde later bij de politie dat hij was gevraagd om de schroef van een schip onder water te inspecteren, maar weigerde verdere details te geven. Zijn medeverdachte maakte gebruik van zijn recht om te zwijgen.

De aanklager achtte daarmee beweze dat de verdachte schuldig is aan voorbereidende handelingen om de cocaïne onder het schip weg te halen. Dat levert volgens het openbaar ministerie een strafbare feit op: importeren van drugs of de voorbereiding daarop.

De rechter ging akkoord met de eis van dertig maanden voor de man uit Curaçao, waarvan tien maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.