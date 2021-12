Royal Carribbean Cruiseschip mag Aruba en Curaçao niet in vanwege Covid19-uitbraak

15 Gedeeld

Een cruiseschip van Royal Caribbean is gisteren de toegang tot Aruba en Curaçao ontzegd nadat 55 volledig gevaccineerde bemanningsleden en passagiers Corona hadden opgelopen. Dit gebeurde nadat de Odyssey of the Seas enkele dagen geleden was vertrokken uit Fort Lauderdale.

De gezondheidsautoriteiten op Curaçao weigerden het schip aan te meren omdat het percentage besmette mensen aan boord te hoog was. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth waren er woensdagochtend 51 positieve gevallen aan boord.

Kans groot

Eergisteren waren achttien bemanningsleden positief, gisteren 36 en vanmorgen waren dat er 51. Gerstenbluth meldt dat meerdere bemanningsleden niet in quarantaine hebben gezeten, dus hij acht de kans groot dat ook passagiers besmet zijn geraakt.

“Curaçao staat niet te springen om deze mensen op het eiland te ontvangen, zeker niet met de huidige cijfers op het eiland”, zegt Gerstenbluth.

Ook op Bonaire werd een cruiseschip geweigerd na een corona-uitbraak aan boord. Dat schip is inmiddels op weg naar de thuishaven in Miami,

Het is onduidelijk of de zeer besmettelijke Omicron-variant, die zich momenteel snel over de wereld verspreidt, verantwoordelijk is voor de gevallen die op beide cruises werden ontdekt.

Verplicht

Volgens Royal Caribbean biedt de Odyssey of the Seas plaats aan maximaal 5.500 gasten plus 1600 bemanningsleden. Het is niet duidelijk of het schip tijdens deze reis volledig bezet is.

De regels van Royal Caribbean schrijven voor dat alle reizigers aan boord van een schip van 12 jaar en ouder volledig moeten zijn gevaccineerd en negatief moeten testen voor vertrek.

De cruisemaatschappij zegt dat het “sterk aanbeveelt” dat gasten een boosterdosis krijgen voorafgaand aan de reis, maar dit is momenteel niet verplicht. Bemanningsleden moeten ook volledig zijn ingeënt en “minstens één keer per week” testen.