Politie en Justitie RST onderzocht parlementariër ‘Lo’ Martines jaar lang Dick Drayer 06-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Michelangelo ‘Lo’ Martines (50), leider van de politieke partij Kòrsou Esun Mihó (KEM) en parlementslid, is dinsdagochtend gearresteerd na een ruim een jaar durend onderzoek door het Recherche Samenwerkingsteam, RST. De arrestatie vond plaats in het kader van het strafrechtelijk onderzoek ‘BLEDA’, gericht op ernstige misdrijven zoals drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Martines wordt verdacht van betrokkenheid bij deze delicten.

Het langlopende onderzoek heeft geleid tot een huiszoeking onder leiding van een rechter-commissaris, waarbij diverse voorwerpen en materialen in beslag zijn genomen die mogelijk als belastend bewijs dienen. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het op dit moment geen verdere details kan vrijgeven om het onderzoek niet te verstoren. Wel sluit men niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

De arrestatie komt vlak voor Martines’ 51e verjaardag op 8 november, die hij van plan was groots te vieren op het Brionplein met een concert en meerdere DJ’s. Martines is een bekend gezicht in de Curaçaose politiek sinds hij in 2019 zijn partij KEM oprichtte. Bij de verkiezingen van 2021 behaalde hij 3064 stemmen, waarmee hij een zetel in het parlement verwierf. Recentelijk speelde Martines een rol in het tweede kabinet van premier Pisas, waarbij zijn partij steun verleende aan de nieuwe regering.

Martines heeft in het verleden al twee veroordelingen voor drugshandel en witwassen op zijn naam staan. Na zijn vrijlating richtte hij een uitzendbureau genaamd Second Chance op, bedoeld om ex-gedetineerden weer in de maatschappij te integreren, maar dit initiatief hield niet lang stand.

Het is nu afwachten hoe het onderzoek verder zal verlopen en wat de gevolgen zijn voor zowel Martines als het kabinet-Pisas, dat op dit moment in afwachting is van de screening van een kandidaat voor de ministerpost van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.

