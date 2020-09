Ruilhandel Venezolaanse olie stil vanwege USA-verkiezingen

Foto – Bea Moedt

Willemstad – Een aantal grote oliebedrijven bouwt haar relatie met Venezuela tijdelijk af. Dat meldt persbureau Reuters. Daaronder het Spaanse Repsol en het Italiaanse Eni. Die konden nog zaken doen met Maduro, vanwege ruilcontracten.

Maar in het licht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft Trump deadlines gesteld. Na de verkiezingen kijkt de VS of er weer vrijstellingen worden verleend, maar zeker is dat allerminst. Venezuela krijgt hulp van China en Iran om de Amerikaanse sancties te omzeilen.

