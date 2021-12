Ruim 10.000 mensen hebben hun booster al opgehaald op Curaçao

4 Gedeeld

WILLEMSTAD – Sinds het begin van de boostercampagne op tweede kerstdag tot aan gisteravond zijn meer dan 10.000 mensen geprikt.

Door de drukte bij de twee prikcentra loop je zonder afspraak nu kans om lang te moeten wachten of zelfs helemaal niet te kunnen worden geholpen. De overheid raadt mensen daarom aan om een afspraak te maken op www.bakuna.cw. Prikken kan in het Sehos en in de gymzaal bij het stadion van SDK.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures