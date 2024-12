Verkiezingen 2025 Ruim 110.000 mensen mogen in maart stemmen op Curaçao Dick Drayer 27-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ruim 110.000 mensen mogen op 21 maart gaan stemmen voor een nieuw Parlement op Curaçao. De registratie voor stemgerechtigden sloot net voor kerst. Iedereen die op Curaçao staat ingeschreven, achttien jaar of ouder is op 20 maart en de Nederlandse nationaliteit bezit, mag stemmen.

Mensen zonder Nederlandse nationaliteit, maar met een sedula (identiteitskaart), hebben geen stemrecht. Ook inwoners van Curaçao die in het buitenland wonen of op de verkiezingsdag niet op het eiland zijn, kunnen niet stemmen, omdat stemmen bij volmacht niet mogelijk is.

Belangrijke data

De voorbereidingen voor de verkiezingen op Curaçao omvatten een reeks belangrijke momenten. Op 23 januari dienen politieke partijen hun kandidatenlijsten in bij de nieuwe kantoorlocatie van de Kiesraad aan de Scharlooweg 11. Dit kan tussen 09:00 en 16:00 uur.

Voor partijen zonder zetels in het parlement vinden op 1 en 2 februari de voor-verkiezingsdagen plaats. Tijdens deze dagen moeten zij minimaal 848 ondersteuningsstemmen verzamelen, gelijk aan één procent van de geldige stemmen bij de vorige verkiezingen. Alleen met voldoende ondersteuning kunnen deze partijen deelnemen aan de verkiezingen.

Op 7 februari worden de ingediende lijsten definitief goedgekeurd. Na deze datum zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Vervolgens worden op 13 februari de nummers en kleuren van de deelnemende partijen vastgesteld. Dit vormt de laatste stap voordat Curaçao op 21 maart naar de stembus gaat. Op die dag kunnen burgers hun stem uitbrengen van 08:00 tot 19:00 uur bij een van de 107 stembureaus, waaronder één in de gevangenis SDKK.

Carnavalstijd

De verkiezingsvoorbereidingen vallen midden in het carnavalsseizoen, wat een unieke dynamiek toevoegt aan het proces. Om de verkiezingen soepel en transparant te laten verlopen, Zijn op de dag zelf 1.500 medewerkers actief.

