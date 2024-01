Ruim 1,7 miljoen passagiers gebruiken Hato in 2023

WILLEMSTAD – Ruim 1,7 miljoen passagiers maakten afgelopen jaar gebruik van Curaçao International Airport Hato, een toename van ruim zestien procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat meldt de luchthavenbeheerder Curaçao Airport Partners, die spreekt over een bijna recordbrekende stijging in passagiersverkeer.

Curaçao International Airport ontvangt negentien verschillende luchtvaartmaatschappijen die vluchten aanbieden van en naar de luchthaven. Deze luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar drieëntwintig verschillende bestemmingen.

Onder de internationale vertrekkende passagiers was er een stijging van zestien procent ten opzichte van 2022, met in totaal ruim 665.000 reizigers. De vertrekkende passagiers vanuit het Nederlands Caribisch gebied lieten een toename zien van twintig procent met bijna 135.000 reizigers, en de aankomende passagiers namen toe met achttien procent tot bijna 820.000.

De toename in capaciteit zijn het gevolg van luchtvaartpartners die hun frequenties verhoogden, nieuwe diensten lanceerden en grotere vliegtuigen inzetten. De totale capaciteit kwam uit op ruim 2,1 miljoen stoelen (in- en uitgaand), een toename van elf procent ten opzichte van 2022. De gemiddelde bezettingsgraad van een vliegtuig kwam daarmee op 84 procent, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

De diversificatiestrategie van de luchthaven blijkt naar eigen zeggen succesvol. Na de Covid-pandemie focuste Curaçao Airport Partners zich op het herstel en de diversificatie van het routenetwerk, met nadruk op Zuid-Amerika en de Verenigde Staten als primaire regio’s voor verdere groei. De toegenomen vraag naar de bestemming, ondersteund door publiek-private toerismepartnerships en een significante groei in hotelcapaciteit, droeg bij aan de positieve resultaten van 2023, aldus de luchthaven.

Nederland had een marktaandeel van het passagiersverkeer in 2023 van 37 procent, het Nederlands Caribisch gebied was goed voor zeventien procent, de Verenigde Staten nam twintig procent voor zijn rekening, Zuid-Amerika zestien procent en Canada vier procent.

Vluchten

In het laatste kwartaal van 2023 namen de vluchten vanaf Amsterdam aanzienlijk toe. Corendon Airlines startte met drie wekelijkse non-stop vluchten, oplopend tot vijf in december. TUI verdubbelde naar twee dagelijkse non-stop en directe vluchten vanaf Amsterdam in het winterseizoen. KLM introduceerde nieuwe business- en premium comfort class stoelen op de Boeing 777 en verhoogde de frequentie naar twee keer per dag tijdens de piekperiode in de winter.

Vanuit de Verenigde Staten verhoogde JetBlue het aantal non-stop vluchten van New York-JFK naar dagelijks, ondanks bemannings- en personeelsuitdagingen. American Airlines verhoogde de frequentie van de non-stop vluchten van Charlotte naar dagelijks in de winter van 2023. Delta lanceerde een wekelijkse non-stop zaterdagservice vanuit Atlanta.

De belangrijkste steden die passagiers leveren vanuit Amerika naar Curaçao zijn onder andere Chicago, Dallas-Fort Worth, Philadelphia, New York JFK, Washington-National, Atlanta, Boston en Orlando.

De Canadese markt zag een toename met Air Canada, die de non-stop service verhoogde van wekelijks naar drie keer per week het hele jaar door. WestJet kondigde een tweede wekelijkse non-stop vlucht vanuit Toronto aan voor de winter van 2023.

De Zuid-Amerikaanse markt profiteerde van extra vluchten vanuit Bogotá en Panama. Copa Airlines verhoogde van vijf wekelijkse naar dagelijkse non-stop vluchten vanuit Panama. Avianca verhoogde de non-stop service vanuit Bogotá van acht naar elf wekelijkse vluchten.

In juni lanceerde Azul Airlines non-stop vluchten vanuit Belo Horizonte naar Curaçao, en verhoogde deze al snel naar twee keer per week. De lancering van de non-stop service vanuit Brazilië is een belangrijke prestatie voor de bestemming en verdere diversificatie van het routenetwerk. Curaçao is de eerste Caribische bestemming van Azul Airlines.

De sterkste markten die passagiers leveren vanuit Zuid-Amerika zijn São Paulo-GRU, Medellín, Buenos Aires-Ezeiza, Cali, Santiago de Chile, Lima en San José, Costa Rica.

De vraag vanuit het Nederlands Caribisch gebied naar inter-eiland reizen nam voornamelijk toe vanwege familiebezoek, zakelijke doeleinden en sport- en sociale evenementen.