Ruim 1800 kiezers op Aruba en Curaçao voor Tweede Kamerverkiezingen Nederland

WILLEMSTAD – In november kunnen ruim 1300 kiezers vanuit Curaçao en ruim 500 vanuit Aruba hun stem uitbrengen. Het exacte aantal kiezers op Sint-Maarten is niet bekend. Deze gebieden zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten en vormen samen een eigen kieskring binnen Nederland.

Bijna 110.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Voor het eerst zijn er meer dan honderdduizend geregistreerde kiezers die niet in Nederland verblijven. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hadden bijna 93.000 Nederlanders in het buitenland stemrecht.

Grootste groep

De grootste groep kiezers woont in Duitsland, zo’n 21.000, België met bijna 18.000 en Frankrijk met net geen tienduizend stemmers. Volgens de gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor de registratie en het tellen van stemmen van Nederlanders in het buitenland, zegt dat ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zwitserland, Zweden, Australië en Portugal in de top 10 staan.

Het totale aantal kiezers kan nog oplopen. De registratie voor Nederlanders die op verkiezingsdag in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor werk, is gesloten. Maar degenen die in Nederland wonen en op die dag in het buitenland zijn, hebben nog tot volgende week woensdag om zich te registreren.

De buitenlandse kiezers staan geregistreerd in een permanent register. Ze ontvangen automatisch een stembiljet per post voor de verkiezingen. Dit stembiljet moeten ze vervolgens terugsturen naar de gemeente Den Haag, een ambassade, een consulaat of bij de Nederlandse Vertegenwoordiging op één van de eilanden in het koninkrijk.

Opkomstpercentage

Van de bijna 93.000 Nederlanders die in 2021 stemgerechtigd waren voor de Tweede Kamer, brachten uiteindelijk meer dan 63.000 hun stem uit, wat neerkwam op een opkomst van ongeveer 68 procent.

VVD, D66 en GroenLinks waren de partijen die de meeste stemmen kregen van deze groep kiezers. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 waren er 80.066 geregistreerde buitenlandse kiezers.

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november.