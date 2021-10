Ruim 2000 aanmeldingen voor Curaçaose QR-code op eerste dag

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Ruim 2000 mensen hebben zich gisteren aangemeld om een QR-code te krijgen. Op de website www.curacaohealthapp.com kun je vanaf gisteren zo’n code krijgen die gekoppeld is aan je vaccinatiebewijs. Deze digitale code kan vervolgens gebruikt worden om te reizen naar Nederland en in Europa.

Inwoners van Curaçao konden dat tot gisteren alleen doen bij de GGD in Utrecht, dat soms twee weken nodig had om je te helpen. De Curaçaose QR-code is hier ontwikkeld door een lokaal bedrijf met behulp van Nederland. Het is de bedoeling dat deze code ook op Curaçao gebruikt gaat worden om toegang te geven tot grotere evenementen.

Lees ook: