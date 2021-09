Ruim 30.000 toeristen bezochten Curaçao in de maand augustus

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board (CTB) rapporteert 30.852 verblijvende bezoekers voor de maand augustus.

Curaçao verwelkomde 20.107 Nederlandse bezoekers in augustus 2021, waarmee het de tweede achtereenvolgende maand is dat in één maand meer dan 20.000 toeristen uit Nederland op Curaçao verbleven.

In augustus waren er 22.770 verblijfsbezoekers uit Europa. Twintigduizend honderd zeven (20.107) uit Nederland, 1.056 uit Duitsland en 482 uit België. Van deze Europese bezoekers verbleef in augustus 60% in resorthotels. Uit de VS mochten we in augustus 4.349 bezoekers verwelkomen, waarvan 70% in resorthotels verbleef. Uit de Zuid-Amerikaanse regio mochten we 1.657 bezoekers verwelkomen. Van de Zuid-Amerikaanse aankomsten kwam respectievelijk 40% en 20% uit Colombia en Brazilië.

Vanuit het Caribisch gebied zijn er in augustus 1305 verblijfsbezoekers ontvangen, voornamelijk van de Nederlandse Koninkrijkseilanden. Er waren 11 cruiseschipbezoeken en 11.850 cruisebezoekers voor de maand augustus.

Lees ook: