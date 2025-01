Evenementen Ruim 4500 mensen bij nieuwjaarsduik Curaçao Maarten Schakel 01-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Om 12 uur ’s middag precies, gingen bij beachclub Zanzibar op Jan Thiel Beach ruim 4500 mensen het water in voor de Unox Nieuwjaarsduik. Waar in Scheveningen de Nederlandse versie niet doorging vanwege weer en wind, scheen op Curaçao de zon en was de watertemperatuur zeer aangenaam.

De organisatie had in totaal 4000 van de kenmerkende oranje mutsen klaar liggen als cadeau voor de deelnemers. Die waren rond 11 uur ’s ochtends allemaal op. Sommige aanwezigen stonden fris aan de start van hun eerste duik van 2025. Anderen keken nog ietwat katerig uit hun kleine ogen. Volgens de organisatie gingen de eerste biertjes onder sommige aanwezigen al om 9 uur open.

Traditie

De nieuwjaarsduik van sponsor Unox is niet alleen in Nederland een traditie. Op Curaçao vond dit jaar alweer de 17e editie plaats. Bonaire is een paar jaar geleden gestopt met de grote nieuwjaarsduik.

