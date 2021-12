Ruim 60 doden en tientallen doden na explosie gastruck Haïti

29 Gedeeld

PORT-AU-PRINCE – Bij een enorme explosie van een gastruck zijn gisteren in Haïti minstens 62 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat omstanders het voertuig hadden overspoeld om gemorste brandstof op te vangen.

De truck was over de kop geslagen bij een verkeersongeluk. De autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers in nabijgelegen gebouwen. Veertig huizen in de omgeving raakten zwaar beschadigd.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures