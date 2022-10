Ruim 700 aanvragen op Bonaire voor stroomsubsidie

KRALENDIJK- Op Bonaire hebben ruim 700 mensen met een laag inkomen zich aangemeld voor de vergoeding van 1.300 dollar voor stroom of Pagabon. In deze groep zijn niet de circa 300 mensen meegeteld die het eerst de vergoeding hebben gekregen door hun privésituatie. Dat laat de Directie Samenleving en Zorg op het eiland weten.

Het is voor het eerst dat zoveel mensen een vergoeding aanvragen. In de praktijk blijkt dat mensen twijfelen of ze voor de vergoeding in aanmerking komen. Anderen vinden dat ze veel documenten moeten inleveren. Medewerkers van de directie houden er ook rekening mee dat er mensen zijn die zich misschien schamen om de vergoeding aan te vragen.

Sinds 14 oktober van dit jaar kunnen burgers de vergoeding aanvragen. Dat kan online of persoonlijk tijdens bijeenkomsten in de wijk.