Ruim bod voor fuel-oil in tank van Bullenbaai

WILLEMSTAD – Er is gisteren een bod van bijna 29 miljoen dollar uitgebracht voor de half miljoen vaten fuel oil die zijn opgeslagen bij Bullenbaai, ruim boven het minimumbedrag van iets meer dan negen miljoen dollar.

De identiteit van de koper is nog niet vrijgegeven door Curaçao Refinery Utilities CRU. Dat gebeurt pas als onderzoek is gedaan naar de betrouwbaarheid van de partij en of deze zijn afspraken nakomt.

De circa 496.000 vaten fuel oil moesten minimaal iets meer dan negen miljoen dollar opbrengen. Dit bedrag is gelijk aan de openstaande schuld van CRU, een dochteronderneming van overheids-nv Refineria di Kòrsou, RdK.

Sinds september 2022 liggen de vaten opgeslagen op de olieterminal van Bullenbaai. De voormalige voorkeursbieder voor de overname van de raffinaderij, Caribbean Petroleum Refinery (CPR), had een contract afgesloten voor de opslag van de olie in Bullenbaai.

De schuld is ontstaan doordat CPR, het bedrijf dat de raffinaderij zou overnemen en alvast aan de slag ging in Bullenbaai met de overslag van olie zijn afspraken niet nakwam.