Ruim een miljoen gulden aan inkomsten door jachten en boten

WILLEMSTAD – De haven van Curaçao heeft aanzienlijke inkomsten gegenereerd uit importrechten geheven op binnenkomende boten, vooral jachten uit de Verenigde Staten. Uit een recent rapport van de Douane, overhandigd aan de minister van Financiën, blijkt dat er vorig jaar 1,2 miljoen gulden aan importrechten is verzameld. Bijna een ton minder dan het jaar ervoor.

Ondanks dat deze inkomsten lager zijn dan het voorgaande jaar, waarin 1,3 miljoen gulden werd opgehaald, blijft het een significante bron van inkomsten voor de overheid.

De verdeling van inkomsten per categorie laat zien dat lokale vissersboten 83 duizend gulden hebben bijgedragen, de Mijnmaatschappij 47 duizend gulden, jachten 905 duizend gulden, explosieven 84 duizend gulden en Venezolaanse fruitbootjes 29 duizend gulden, wat in totaal neerkomt op 1,2 miljoen gulden.

Het rapport vermeldt verder dat de inkomsten uit schepen afkomstig uit Nederland en de Verenigde Staten hoger zijn dan die uit andere landen. Opmerkelijk is dat er in 2023 minder jachten waren, maar dat de inkomsten hoger waren door hun hogere waarde en bijbehorend tarief. De maanden oktober, november en december zagen een toename in de import van goederen met een hoge factuurwaarde. Andere factoren die een rol speelden waren de heropening van de grenzen met Venezuela.