Ruim een ton voor Ronald McDonald Huis Curaçao

WILLEMSTAD – Gerd Glaudemans en het DreamRides-Nederland-team hebben ruim 102.000 gulden bij elkaar gefietst voor het Ronald McDonald Huis in Curaçao.

In juni begonnen zij aan een fietstocht van in totaal 822 kilometer en ongeveer 20.000 hoogtemeters over verschillende bergen en langs steden door de Zwitserse en Franse Alpen.

Daarmee wilden zij bewustwording creëren en geld inzamelen voor een kinderkankerfonds, een special initiatief binnen de Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation.

Het geld is beschikbaar voor het ondersteunen van kinderen op Curaçao met kanker en hun familieleden.