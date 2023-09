Ruta Tula 2023 geannuleerd door gebrek aan geld en acteurs

WILLEMSTAD – Het evenement Ruta Tula 2023, dat gepland stond voor 22 en 29 oktober, gaat niet door. Dit heeft Plataforma Bèrdat Históriko vandaag bekendgemaakt. De organisatie geeft aan dat er geen andere optie was gezien de serieuze obstakels die zijn ontstaan bij de voorbereidingen.

Een van de grote obstakels is het uitblijven van financiële steun van de overheid. “We hebben onze aanvraag voor financiële steun ingediend in april 2023, maar tot op heden hebben we niets concreets van de overheid gehoord,” aldus de organisatie.

Plataforma Bèrdat Históriko had tussen 2009 en 2019 wel financiële steun ontvangen. Vanwege Covid-19 is Ruta Tula de afgelopen drie jaar niet georganiseerd.

Acteurs

Een tweede obstakel is het vinden van nieuwe mensen, dansers en acteurs, om deel te nemen aan Ruta Tula. Hoewel er nieuwe mensen zijn gevonden, is de overgebleven tijd te kort voor training en repetities om een voorstelling op het bekende niveau van Ruta Tula te kunnen garanderen.

“We richten al onze inspanningen op het realiseren van Ruta Tula volgend jaar, met de medewerking van acteer-, dans- en vertelgroepen en het organisatieteam,” zegt de organisatie.

Met deze ontwikkelingen komt er dit jaar dus geen editie van het culturele evenement, dat in het teken staat van de historische figuur Tula in het herdenkingsjaar slavernijverleden dat in het hele koninkrijk vol staat van activiteiten.