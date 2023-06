Rutte nuanceert onderzoek naar verdiensten Oranjes aan slavernij

DEN HAAG – Minister-president Mark Rutte is niet onder de indruk van een onderzoek dat uitwijst dat de koninklijke familie een fors deel van haar fortuin verdiend heeft aan de voormalige koloniën en de slavenhandel. Dat Nederland bij die slavenhandel een belangrijke rol speelde, was al bekend, en in die tijd waren de Oranjes en de Staat “bijna onontvlechtbaar”, zegt Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.

Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevoerd, stelt dat de Oranjes zeker 545 miljoen euro hebben verdiend aan de Nederlandse koloniën, waar slavernij wijdverbreid was. Dit bedrag is aangepast naar de huidige waarde. Rutte weerlegt echter dat dit onderzoek nieuw inzicht verschaft in deze donkere periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Volgens de premier is de suggestie dat de Oranjes een aanzienlijk deel van hun rijkdom hebben vergaard door de slavenhandel, een te simplistische kijk op de geschiedenis. Hij stelt dat dit de indruk wekt dat de Oranjes zichzelf hebben verrijkt als een soort privé-entiteit, terwijl het onderscheid tussen de koninklijke familie en de staat tot 1795 en ook in de periode van 1813 tot 1848 zeer moeilijk te maken was.

Excuses

Op de vraag of koning Willem-Alexander zelf excuses moet aanbieden tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli in Amsterdam, wilde Rutte geen commentaar geven. Hij benadrukte wel dat de koning zelf om een nader, onafhankelijk onderzoek heeft gevraagd. Eerder had Rutte in december namens de regering al excuses aangeboden voor de rol van Nederland in de slavernij.