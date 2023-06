Ruzie tussen verdachten tijdens rechtszaalzitting in zaak rapper Boechi

WILLEMSTAD – De twee verdachten van de moord op rapper Boechi, Churendy C. (44) en Chris Z. (24) wezen vrijdagochtend op Curaçao in een emotionele pro-formazitting naar elkaar. Volgens Churendy schoot Chris vanuit het niets. Maar volgens Chris, die gezien wordt als de schutter, is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkten. Dit meldt omroep Brabant in een bericht.

“Het was nooit mijn bedoeling om iemand pijn te doen of te doden”, zei Churendy. “Ik probeerde te voorkomen dat Chris Boechi zou neerschieten. Het idee was om zijn ketting te stelen, maar Chris liet het raam zakken en schoot vanuit de auto op Boechi.”

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg in Curaçao doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats bij een eetkraam op straat na een optreden. In april werden beide verdachten gearresteerd.

Gevangenisuniform

Churendy zat naast Chris in oranje gevangenisuniform in de rechtbank, ieder met beide voeten vastgemaakt aan een ketting. De tolk ernaast hoefde niet in actie te komen, omdat zowel de rechtbank, als het openbaar ministerie en de verdediging bestond uit Curaçaoënaars. Een unicum op het eiland, omdat de meeste rechters van Nederlandse komaf zijn en het Papiaments niet machtig zijn.

Niandy, de vrouw van de overleden rapper en zijn moeder keken vanuit Tilburg mee via een videoverbinding. De in Curaçao woonachtige familie van Boechi zat achter de perstribune. Een woedende tante hield het tijdens de woordenwisseling van beide verdachten niet droog en balde uit frustratie haar vuisten, waarop de beveiliging haar waarschuwde om geen geluid te maken. Even later verliet zij de zaal.

Hele verhaal

Churendy wordt verdacht de vluchtauto te hebben bestuurd. Zijn advocaat vroeg tijdens de zitting om de invrijheidstelling van zijn cliënt, omdat die volledig meewerkt aan het onderzoek en alle noodzakelijke verklaringen al heeft afgelegd. Ook heeft hij vrijwillig zijn dna afgestaan.

“Ik was niet betrokken bij de moord op Boechi”, verklaarde Churendy. “Ik ben drie keer over de Rooseveltweg gereden om naar Boechi te kijken, maar ik heb niet geschoten. Jullie kunnen overal op de camera’s kijken. Ik heb meegewerkt aan het onderzoek omdat ik niemand heb vermoord.”

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er veel camerabeelden op de drukke weg zijn gemaakt, die avond. De rechter vroeg het openbaar ministerie om voor de inhoudelijke behandeling in oktober een compilatie te maken.

Verdachte Chris, die de kogels zou hebben afgevuurd, geeft aan dat ze er niet alleen voor de ketting van Boechi waren. “Churendy moet het hele verhaal vertellen en uitleggen waarom we verder gingen en wie de mensen zijn die hebben betaald om Boechi te vermoorden.”

Chris liet aan de rechter weten dat C. heel goed op de hoogte was van het plan om Boechi voor geld te vermoorden. Voordat Z. naar de auto liep zou C. de omgeving hebben gecontroleerd. Z. riep hem in de rechtszaak op “om de waarheid te vertellen”.

Geen dna

Chris Z., die verre familie is van Boechi, heeft nog geen volledige verklaring afgelegd, maar zegt wel daartoe bereid te zijn. Tot nog toe weigert hij echter zijn dna af te staan, dat mogelijk leidt naar sporen op het wapen dat is gebruikt.

De vrouw van Boechi zei via de videoverbinding dat de familie een schadevergoeding zal eisen, maar details daarover worden pas bekend tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 27 oktober.