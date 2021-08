Saba verscherpt maatregelen voor reizen naar het eiland

145 Gedeeld

THE BOTTOM – Reizigers vanuit Aruba, Curaçao en St. Maarten moeten vanaf vandaag, een negatieve PCR-test voorleggen bij aankomst op Saba, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. De maatregel is gisteren 16 augustus ingegaan.

Daarnaast moeten niet-gevaccineerden in quarantaine, tenzij ze uit een laag risicoland komen. Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden moeten vijf dagen na aankomst opnieuw een coronatest ondergaan.

Het besluit tot het invoeren van de maatregelen werd door Saba’s Outbreak Management Team (OMT) genomen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen op de eilanden.

