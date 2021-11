Saba vraagt aandacht voor benarde financiële situatie

THE BOTTOM – Saba heeft opnieuw dringend aandacht gevraagd voor zijn benarde financiële situatie. De begroting voor 2022 heeft een tekort van 1 miljoen dollar, net als vorig jaar.

Het eilandsbestuur zegt dat het tekort structureel is, zolang de vrije uitkering niet wordt verhoogd. Dat is een bedrag dat elke gemeente in Nederland krijgt van het Rijk. Die is al meer dan tien jaar substantieel niet verhoogd.

Wel heeft het ministerie in Den Haag vorig jaar geld beschikbaar gesteld om het tekort te dekken. In de brief aan Knops deed het bestuurscollege van Saba een dringende oproep om een ​​oplossing te vinden voor het tekort van dit jaar.

