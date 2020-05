Saharazand over Curaçao

Foto – Bea Moedt

Willemstad – Er hangt weer Saharazand in de lucht boven Curaçao en een groot deel van het Caribisch gebied. De dunne massa met stof uit de Sahara zal de komende dagen blijven bestaan.

Vervelend voor mensen die last hebben van allergieën of kampen met ademhalingsproblemen. Saharazand is een normaal verschijnsel vlak voor het begin van het orkaanseizoen. De Meteo sluit niet uit dat er dit keer ook rook van de kust van Venezuela tussen zit. Daar zijn nogal wat branden.

