Samen één Koninkrijk: ‘Kom met Jandino in actie voor onze eilanden’

Jandino werkt veel met jongeren op de eilanden | foto archief

HILVERSUM – Acteur en comedian, Jandino Asporaat, roept iedereen op om tijdens zijn live benefietshow, op 9 mei, in actie te komen tegen de groeiende armoede op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Door de lockdown op de eilanden is het toerisme, de grootste bron van inkomsten, volledig stil komen te liggen. Met armoede en honger tot gevolg.

“In het Caribisch deel van ons koninkrijk voltrekt zich een stille ramp. Een maaltijd op tafel is op dit moment voor veel gezinnen niet meer vanzelfsprekend”, vertelt Asporaat. “Ik kom zelf uit armoede, ik weet hoe het is om naar bed te gaan zonder eten. Dat wens je niemand toe. Daarom hebben wij jullie hulp hard nodig.”

Asporaat is geboren op Curaçao en woonde er tot z’n elfde. Uit betrokkenheid bij de inwoners heeft hij de actie #sameneenkoninkrijk opgezet, om geld in te zamelen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Met de ingezamelde donaties zullen er voedselpakketten worden samengesteld en verdeeld over de bevolking.

De show Samen één Koninkrijk wordt een warme show vol bijzondere optredens, ontroerende verhalen en leuke initiatieven uit het land. Natuurlijk mag er ook gelachen worden en zal een bijzondere gast de eindstand van de inzamelingsactie onthullen.

De live benefietshow op 9 mei op NPO 1 is een vervolg op de online benefiet die Jandino 25 april uitzond via Instagram. Beide events zijn onderdeel van Jandino’s initiatief #sameneenkoninkrijk, dat tot stand kwam met hulp van Cordaid en SHC (Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao).

Caribisch Netwerk heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de tv-show. Wil jij ook een steentje bijdragen? Ga dan naar sameneenkoninkrijk.nl.

De benefietshow Samen één Koninkrijk wordt live uitgezonden op zaterdag 9 mei om 20.35 uur, NL tijd, bij de NTR op NPO 1. Op de eilanden live via BVN via de kabel, satelliet en online, lokale tijd 14.35 uur

