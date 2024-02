Samen Sterk Tegen Kanker levert 25.000 gulden op in Curaçao

WILLEMSTAD – In een hartverwarmende demonstratie van gemeenschapszin en solidariteit heeft Curaçao opnieuw zijn kracht getoond in de strijd tegen kanker. Het evenement Den Ambiente pa un Bon Kousa (In Sfeer voor een Goed Doel), georganiseerd door CIBC FirstCaribbean, heeft een indrukwekkende ANG 25.000,00 opgeleverd voor de Stichting Prinses Wilhelmina Fonds.

De Walk for the Cure, gehouden bij zonsondergang in het pittoreske Pietermaai, trok niet alleen de aandacht door zijn sfeer, maar ook door de significante bijdrage die het leverde aan de lokale strijd tegen kanker. De enthousiaste deelname en royale sponsoring hebben dit evenement tot een groot succes gemaakt, onderstrepend hoe collectieve actie een substantiële impact kan hebben.

Deze fondsen worden aangewend voor de aanschaf en het onderhoud van essentiële apparatuur ten behoeve van de diagnose en behandeling van kankerpatiënten, een stap voorwaarts in de lokale gezondheidszorginfrastructuur.

De Walk for the Cure is meer dan een fondsenwervingsactiviteit; het is een symbool van hoop en eenheid in de strijd tegen een ziekte die vele levens raakt. Dit evenement, dat onderdeel is van de tiende verjaardagsvieringen van de bank, heeft zich vast gevestigd als een essentieel onderdeel van de regionale strijd tegen kanker, waarbij elk jaar weer de gemeenschap wordt gemobiliseerd voor het goede doel.